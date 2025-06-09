Sarhoş Misafir Gece Yarısı Apartmanda Terör Estirdi

Lefkoşa’da bir apartman dairesinde misafir olarak bulunan 23 yaşındaki genç, aşırı alkolün etkisiyle başka bir daireye girerek hem mülke zarar verdi hem de ev sahibine saldırdı.

09 Haziran 2025 tarihinde, saat 03.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana gelen olayda, bir apartman dairesinde misafir olarak bulunan U.J. (E-23), 221 miligram alkollü içki etkisi altında sarhoş haldeyken başka bir daireye izinsiz şekilde girdi.

Aynı apartmanda ikamet eden B.S.’ye (E-56) ait dairenin tuvalet penceresini açarak içeriye giren U.J., cürüm işleme kastıyla mülke tecavüz etti. Ev sahibi B.S.’nin müdahale etmesi üzerine U.J., kendisini durdurmaya çalışan ev sahibine yumruk atarak darp etti. Bununla da yetinmeyen zanlı, tuvalet kapısını yumruklayarak kırdı ve maddi hasara yol açtı.

U.J. olayın ardından polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor