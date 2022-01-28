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Seçim Sonuçları Kesinleşerek Resmi Gazete’ de İlan Edildi

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Seçim Sonuçları Kesinleşerek Resmi Gazete’ de İlan Edildi
Seçim Sonuçları Kesinleşerek Resmi Gazete’ de İlan Edildi

Seçim sonuçları kesinleşerek Resmi Gazete’de ilan edildi. Toplam oyların yüzde 5’inden fazlasını alarak seçim barajını geçen partilerin Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Halkın Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi olduğu ilan edilirken, böylece daha önce milletvekili seçildiği açıklanan 50 isim de kesinleşti. 


KKTC Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekilleri pazartesi günü düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak. 


Cumhuriyet Meclisi, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlandığı bugünden sonraki onuncu gün, 7 Şubat saat 10.00'da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. 
Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel Geçici Başkanlık görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

 


HÜKÜMET KURMA SÜRECİ…


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü… 


Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar, Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar, mevcut hükümet devam edecek.


Cumhurbaşkanı’nca atanan yeni Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak ve Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.


Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak.

 Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.
Seçim sonuçlarının ilan edildiği resmi gazeteye internetten https://basimevi.gov.ct.tr/Portals/6/2022/15.pdf?ver=2022-01-26-150300-977 adresinden ulaşılabiliyor.

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