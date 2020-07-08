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Şefik:768 yargıtay davası görüşülmeyi bekliyor

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Şefik:768 yargıtay davası görüşülmeyi bekliyor
Şefik:768 yargıtay davası görüşülmeyi bekliyor

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artırmayı öngören Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, pandemi süreci ve mahkemelerdeki son durumla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Şefik, Yüksek Mahkeme yargıçlarını sayısının sadece Anayasa değişikliği ile artırılabileceğini bu nedenle özellikle ceza istinaflarının daha hızlı görülebilmesi için 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile oylamaya sunulacak söz konusu Anayasa değişikliğinin onaylanmasının kendileri için büyük önem arzettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yapılan Anayasa değişikliği ile yargıç sayısının 16+1 şeklinde 17’ye yükseltildiğini, seçim günü halktan bu değişikliğe “Evet” demesini beklediklerini vurguladı.

Şuan 613 Hukuk İstinaf, 121 Ceza İstinaf, 34 Aile İstinaf, 9 de asli yetki olmak üzere toplamda 768 yargıtay dosyasının görüşülmeyi beklediniği kaydeden Şefik mevcut yargıçlarla bu davaların istenilen zaman dilimi içerisinde sonuçlandırılmasının mümkün olamayacağına işaret etti “Geç gelen adalet adalet değildir” söylemini anımsattı.

Ceza ve Aile İstinafları’nın ayrı bir heyete verilmesi halinde Yargıtay’ın rahatlayacağını belirten Şefik, Ceza ve Aile İstinafları’nın daha seri bir şekilde ilerleyeceğini dile getirdi.

 

Şefik, genel seçimlerin mevcut yasa çerçevesinde çarşaf liste ve ilçe sınırlamasıyla yapılacağı düşüşünülürse, seçim gününe kadar bilgisayarla oy verme sistemine geçilmemesi halinde bir önceki seçimde Şeçim Kurulları’nın yaşadığı mağduriyetin yaşanmaması adına belli bir saatten sonra oy sayımına ara verileceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak da seçimin 11 Ekim’de yapılabileceğini hesaba katarak, seçim takviminin muhtemelen 12 Ağustos’ta başlayacağını dile getirdi.

Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçiminin pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılacağını da söyledi.
Şefik, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye giriş çıkışların başlamasıyla özellikle gençlerin pandemi ile ilgili korunma tedbirlerini almadığını gözlemlediğini kaydederek, “Malesef denetim noktasında KKTC olarak zayıfız. Evde karantinada kalanlar için denetim yapılmadı. Toplumu riske atacaksanız bunu bireye bırakmak risklidir” dedi.
Şefik, mahkeme binalarının fiziki durumlarına da değinerek, yıllardır bekledikleri mahkeme binalarıyla ilgili tadilat ve değişikliklerin biran önce yapılması temennisinde de bulundu.

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