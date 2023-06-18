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Şehri çekirge sürüsü istila etti: Kıyamet iddiası

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ABD'nin Nevada eyaletindeki ufak bir kasabayı çekirgelerin istila etmesi bölge halkını endişe ve paniğe sevk etti.
Şehri çekirge sürüsü istila etti: Kıyamet iddiası

ABD’nin Nevada eyaletindeki Elko isimli kasabada panik ve korku yaşanıyor… Bu endişenin sebebi ise şehri ele geçiren çekirgeler. Sabah saatlerinde uyanan Elkolular, kasabanın her yerine yayılmış çekirgeleri görünce panik oldu.

Kaldırımlar, otoyollar ve diğer kamusal alanlarda milyonlarca çekirgeyi gören kasaba halkı yetkililere haber verdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun kıyamet alameti olduğunu söyledi.

Birçok müstakil evin içine kadar giren çekirgelerin, tarlaları talan ettiği ve aynı zamanda trafikte de risk yarattığı belirtildi. Çekirgeleri ezen otomobiller sebebiyle yolların kayganlaştığı aktarılırken yetkililer “dikkatli sürün” uyarısı yaptı.

Sıçrama ve yürüme yeteneğine sahip olan çekirge türünün uçamadığını açıklayan bilim insanları, bu çekirge türünün insanlara tamamen zararsız olduğunu duyurdu.

Bölgede yaşayan Colette Reynolds isimli ABD’li, “Kafamı camdan çıkarınca bütün duvarın çekirgelerle kaplı olduğunu gördüm. Bu durum beni gerçekten korkuttu” ifadesini kullandı.

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