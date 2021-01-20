Sendikal Platform, Belediyelerde Örgütlü Sendikaların Yarın Yapacağı Eyleme Destek Belirtti

Sendikal Platform, belediyelerde örgütlü sendikaların yarın yapacağı eyleme destek vereceklerini duyurdu.

Sendikal Platform adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, sermayeye dokunamadığını ve halkın vergilerini sermaye çevrelerinin cebine aktardığını iddia ettiği hükümeti, belediyelerle ilgili aldığı kararı derhal düzeltmeye davet ederek yarın saat 11.00’de belediyelerde örgütlü sendikaların yapacağı eyleme Sendikal Platform olarak destek verecekleri kaydedildi.

UBP-DP-YDP hükümetinin, sermayeye hizmet etmeyi, halka hizmete tercih ettiği için çalışanlardan, emeklilerden ve topluma hizmet eden belediyelerden kesintiye giderek sermaye çevrelerine mali kaynak aktarma kararı ürettiğini iddia eden Elcil, Covid-19 salgını nedeniyle evlere kapanıldığı dönemde kendi sağlıklarını tehlikeye atarak gece gündüz hizmet verenlerin başında sağlık ve belediye çalışanları geldiğini belirtti.

Yerel yönetimlerdeki ihtiyaçların hâlâ belediye çalışanlarının özverisiyle karşılandığını dile getiren Elcil, çok zor koşullarda halka hizmet için uğraş veren belediye bütçelerinden, kesinti yapmaya yönelen koalisyon hükümetinin bu kararıyla belediyeleri kapanmakla karşı karşıya bıraktığını ileri sürdü.

Hükümetin aldığı bu yanlış kararın toplumun hizmet almasına doğrudan müdahale etmek olduğunu dile getiren Elcil, belediyelerde örgütlü sendikaların UBP-DP-YDP hükümetinin bu yanlış kararına tepkisinin haklı ve meşru olduğunu belirtti.