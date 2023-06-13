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Serbest Piyasada Son Durum

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Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından döviz kurunda yaşanan yükseliş trendi devam ediyor. Sterlin/TL 29,95 ile Euro/TL ise 25,85 ile tarihi zirvesini koruyor.
Serbest Piyasada Son Durum

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçerek tarihi zirvelerini yenileyen döviz kurlarında istikrarlı yükseliş devam ediyor.

Sterlin/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 29,95, euro/TL ise 25,85 seviyesinde işlem görüyor.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ KURLARI

Serbest piyasada saat 09.50 itibarıyla kurların alış- satış fiyatları şöyle:

STG ALIŞ: 29,20 SATIŞ: 29,95

EURO ALIŞ: 25,20 SATIŞ: 25,85

USD ALIŞ: 23,35 SATIŞ: 23,95

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