Serbest Piyasada Son Durum

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçerek tarihi zirvelerini yenileyen döviz kurlarında istikrarlı yükseliş devam ediyor.
Sterlin/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 29,95, euro/TL ise 25,85 seviyesinde işlem görüyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ KURLARI
Serbest piyasada saat 09.50 itibarıyla kurların alış- satış fiyatları şöyle:
STG ALIŞ: 29,20 SATIŞ: 29,95
EURO ALIŞ: 25,20 SATIŞ: 25,85
USD ALIŞ: 23,35 SATIŞ: 23,95
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