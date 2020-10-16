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Şeriatçı ve ATATÜRK düşmanı Milat Gazetesi'nden hadsiz manşet!

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Şeriatçı ve ATATÜRK düşmanı Milat Gazetesi'nden hadsiz manşet!
Şeriatçı ve ATATÜRK düşmanı Milat Gazetesi'nden hadsiz manşet!

Türkiye'de yayın yapan Milat Gazetesi aşağılık ve de ötekileştirici bir manşet ile kuzey Kıbrıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Ersin Tatar'a oy vermeyenlerin hepsini RUM ilan etti.

Sosyal medyada MİLAT gazetesine tepki yağdı:

MİLAT'ıN YAYIN Çizgisi nedir?

Milat, Türkiye'de basılan ulusal günlük gazetedir. 20 Ekim 2011 yayına başlamıştır.

Günlük 50 bin dolayında tirajı ile Ekim 2014 itibarıyla Türkiye'de en çok satılan 24. gazete olan Milat gazetesi, 2014 yılının ilk 4 ayında 959 bin 272 TL'lik resmî ilan alarak devlet kaynaklarından en çok resmî ilan ödemesi yapılan 12. gazete olmuştur.

Millî Gazete'den ayrılan kişilerin öncülüğünde kurulan Milat gazetesi, ilk yıllarında HAS Partiye yakın bir çizgide yayın yapmıştır. Ancak 2012'de HAS Parti'nin AK Parti'ye katılmasının ardından AK Parti yanlısı bir çizgide yayın yapmaya başlamıştır.

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Türkiye'de yayın yapan Milat Gazetesi aşağılık ve de ötekileştirici bir manşet ile kuzey Kıbrıs'ta yapıalcak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Ersin Tatar'a oy vermeyenlerin hepsini RUM ilan etti.

 

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Milat Gazetesi İstanbul seçimlerinde de Millet ittifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu YUNAN ve PKK destekçisi ilan etmişti...

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