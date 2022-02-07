Sertifikalı İngilizce Kurslarına Katılacak 40 Kadına Gikad Akademi’den Destek

Girne Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde, yetişkinlere yönelik düzenlenen sertifikalı İngilizce kurslarına katılacak 40 kadının kurs ücretinin yüzde 50’si, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Akademi tarafından karşılanacak.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Uluslararası Final Üniversitesi’nde 21 Şubat - 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60 saatlik İngilizce programına başvuru yapan kadın kursiyerlerin 500 TL olan kurs ücretinin yüzde 50’sinin GİKAD Akademi tarafından karşılanacağı belirtildi.



15 Şubat tarihine kadar Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne kursa kayıt ücreti ödeyecek ilk kırk kadın kursiyerden kurs ücreti olarak 250 TL alınacağının kaydedildiği açıklamada, kayıt yaptıran kursiyerlerin seviye tespit sınavının 16 Şubat’ta Final Üniversitesi’nde yapılacağı da bildirildi.



Açıklamada, kurslar hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08, 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin aranabileceği de belirtildi.



GÜNGÖRDÜ: “KADINLARIN TOPLUMDA HAK ETTİĞİ YERDE OLMASINI DESTEKLEMEK ÖNEMLİ”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde yapılan İngilizce kurslarının üçüncü ayağının gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu dönemde kursa katılacak kadınların kurs ücretlerinin bir kısmının GİKAD Akademi tarafından karşılanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Girne Belediyesi’nin kadınların üretime teşvikini sağlamak, iş yaşamına katılımı ve kadının toplumda hak ettiği yerde olmasının önünü açmak için yaptıkları çalışmaların desteklenmesinin önemine işaret ederek, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve GİKAD Yönetim kuruluna teşekkür etti.



Üniversite işbirliğinde süren kursların ilgi gördüğünü ve bölge halkına önemli bir fırsat olduğunu da ifade eden Güngördü, gerek çalışma hayatında gerekse günlük yaşantı içerisinde sıkça İngilizce konuşanlarla karşı karşıya gelindiğini belirterek, yabancı dil bilmenin önemine vurgu yaptı.