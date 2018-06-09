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Sertoğlu Kadınlar Konseyi’ni ziyaret etti

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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu eşi Funda Sertoğlu ile birlikte Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’ni ziyaret etti.
Sertoğlu Kadınlar Konseyi’ni ziyaret etti

“Uzun yıllardır yöneticilik yaptığını, 13 bin futbolcu,yüzlerce hakem, yüzlerce gözlemci ve 106 tane takımı çatısı altında tutan Kıbrıs Türk Futbl Federasyonu’na sekiz yıldır başkanlık ettiğini” ifade eden Sertoğlu, “ zorluklarımız, sıkıntılarımız da oldu ama muhabbetle , çalışmakla sorunları aştık. Bu deneyimler bana çok şey kazandırdı” dedi.
Sertoğlu devamla şöyle konuştu:

“Futbol Federasyonu Başkanlığı’nda üç yılım daha olmasına rağmen Lefkoşa için göreve talip oldum. Neden? Çünkü Lefkoşa’nın bu perişan halinden kurtulması lazımdır. Lefkoşa’yı terk edenler var. Kirlilik yüzünden veya başka nedenlerle . Ben onlardan değilim. Ben Lefkoşa’nın bir başkente yakışır hal almasını istiyorum. Bunu yapabilecek potansiyelim vardır.”

Sertoğlu, ayrıca projeleri ve Belediye’nin sorunları hakkında da Kadınlar Konseyi’ne bilgi verdi. Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Başkanı Latife Birgen de konuşmasında Sertoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

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