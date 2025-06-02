Servis Aracında Aniden Rahatsızlanan 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

01 Haziran 2025 tarihinde, saat 17.00 sıralarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgede sakin olan 46 yaşındaki Rajesh Kumar, çalışmakta olduğu iş yerine ait servis aracıyla yolculuk yaptığı sırada aniden fenalaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Kumar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor