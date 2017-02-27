"Sesimi çıkarmamam için rüşvet teklifinde bulundular"

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, çarpıcı bir iddiada bulunarak, devlet yetkililerinin kendisine "sus payı" olarak rüşvet teklifinde bulunduğunu öne sürdü...

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kanal Sim’de çarpıcı bir iddiada bulundu…

Gürcafer, kendisine devlet yetkilileri tarafından rüşvet teklifi edildiğini iddia etti. Güzelyurt Hastanesi ihale süreci ile ilgili tartışmalar devam ederken Kanal Sim’de yayınlanan bir programa konuk olan Gürcafer, bugüne kadar geçen süreci anlattı.

Program sırasında çarpıcı bir iddiada bulunan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Güzelyurt Hastanesi ihale süreci için sessiz kalması şartıyla kendisine rüşvet teklif edildiğini öne sürdü.

Gürcafer açıklamasının devamında konuyu hem Mali Polise hem de Meclis Merkezi Araştırma Komitesi’ne bildireceğini söyledi.

Gürcafer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bunu çok fazla söylemedim ama Sayın Denktaş kendisinin huzurunda rüşvet konuşmasının yapıldığını söyledi. Ben de yapılmadığını iddia ederim. Ben bu bilgiyi Meclis Soruşturma Komitesi’ne, Mali Polise saklarım ama buradan söyleyeceğim. Ben çağırıldım bir yerlere ve bana rüşvet teklifinde bulunuldu. İsimlerini buradan söylemek istemiyorum, komiteye bildireceğim. Peki ne için biliyor musunuz? Sesimi çıkarmamam için. Daha fazla bilgi vermeyim bu konuda ama mahkemeye, Mali Polise ve Mecliste açılacak soruşturma komitesine vereceğimden şüpheniz olmasın.”