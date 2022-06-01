Seyahat ve turizm sektörü yeniden canlanıyor ama sektör buna hazır mı?

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) yayınlanan son ‘Ekonomik Etki Raporu’na (EIR) göre sektörün önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 126 milyon yeni iş yaratması bekleniyor.

Seyahat ve turizm sektörü yeniden canlanıyor. Sektör 2023’de pandemi öncesi seviyeleri görebilir ama pandemide yetişmiş iş gücünü ve birikmiş sermayesini kaybeden sektör bu yoğunluğa hazır mı?

tr.euronews’de yer alan habere göre, WTTC‘den gelen yükseliş tahmini özel sektörün bu alanda itici güç olmaya devam edeceğini ortaya koyarken sektörün ekonomik iyileşmeye önemli katkı sunacağı ve tüm yeni istihdamların üçte birini oluşturacağı kaydediliyor.

EIR raporu, seyahat ve turizm sektörü hacminin ortalama yüzde 5,8 oranında büyüyeceği tahminini yapıyor. 2022-2032 yılları arasında, küresel ekonomi için yüzde 2,7 büyüme oranını geride bırakarak, 14,6 trilyon dolar yani toplam küresel ekonominin yüzde 11,3’üne denk geleceği düşünülüyor.

2023’te pandemi öncesi seviyelere ulaşılabilir

Rapor ayrıca 2023 yılına kadar pandemi öncesi seviyelere ulaşabileceğini de belirtiyor ki seyahat ve turizm pandeminin en olumsuz etkilediği sektörlerin başında oldu.

Sektörlerin yıl sonuna kadar yüzde 43.7’lik büyük bir artışla yaklaşık 8,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu da 2022’de bu iki sektörün toplam küresel ekonominin yüzde 8,5’ine tekabül ediyor olması demek olacak.

Bu artış beraberinde seyahat ve turizm istihdamındaki artışı getirecek.

Salgın öncesinde, Seyahat ve Turizm sektörünün küresel GSYİH’ye katkısı 2019’da yüzde 10,3 (9,6 trilyon dolar) iken, pandeminin en yüksek olduğu 2020’de yüzde 5,3’e (yaklaşık 4,8 trilyon dolar) düştü ve bu da yüzde 50 gibi şaşırtıcı bir kayıp demekti.

Sektör, 2021’de ise yüzde 6,7’lik pozitif bir artış yaşadı. Küresel ölçekte 18 milyondan fazla istihdam sağlandı.

Havaalanlarındaki yoğunluk ve kaos bu yaz da devam edecek mi?

Covid-19 pandemisiyle gelen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla pek çokları yaz tatili için hazırlıklara başladı.

Ancak havalimanları ve hava yolu şirketlerinde yaşanan sıkıntılar yolcuların bir kez daha düşünmesine neden oluyor.

Mart ayında seyahat eden yolcu sayısı pandemi öncesi dönemin yüzde 75’ine ulaştı.

Karantina ve seyahat yasaklarıyla geçen iki yıldan sonra ilk kez rahat bir yolculuğun hayali kuruluyor.

Öte yandan yolculuk hevesi, havaalanlarında yaşanan kaos, iptal edilen uçuşlar ve saatlerce beklenen uzun kuyruklar nedeniyle gölgeleniyor.

Hava yolu şirketleri önümüzdeki bir yıl içinde neler olacağını kestirmenin güç olduğunu söylerken Routes havacılık konferansında uzmanlar, euronews‘in sorularını yanıtladı.

Karmaşanın ana nedeni personel sıkıntısı

Son aylarda Avrupa genelinde havaalanlarında görülen kaosun yaz aylarında da devam etmesi bekleniyor.

Hava yolu şirketleri yeterli personel sayısına ulaşmak için çalıştıklarını ancak yaz boyunca yolcu sayısında yaşanacak artışın durumu kötüleştirebileceğini söylüyor. Onlara göre, karmaşanın ana nedeni havaalanlarındaki personel sıkıntısı.

Avrupa’da havaalanlarındaki aksaklıkların sebebi ne?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne göre, yolcu sayılarının pandemi öncesi döneme yaklaşması hava yolu endüstrisinin iyileşme sürecinde olduğunu gösteriyor.

Schvartzman, tahminlerin önümüzdeki yazın güçlü bir sezon olacağına işaret ettiğini ancak havaalanlarının trafikteki bu artışa hazır olmadığını söylüyor.

Havaalanlarındaki karmaşa tur operatörleri için büyük bir sorun mu?

Uçak biletlerini doğrudan hava yolu şirketlerinden alanlar için gecikmeler ve iptaller bilet değişimiyle telafi edilebiliyor.

için gecikmeler ve iptaller bilet değişimiyle telafi edilebiliyor. Bununla birlikte tatil rezervasyonlarını paket halinde tur operatörleri ile yapanlar için durum biraz daha karmaşık.

Uluslararası turizm şirketi TUI’nin havalimanı satın alma uzmanı Rex Nikkels, rezervasyonların otel, ulaşım ve seyahatin diğer kısımlarıyla birlikte yapılmasının yeniden planlamayı zorlaştırdığını söylüyor.

Seyahat acentelerinin de hava alanları gibi pandemi sürecinde personel kaybettiğini belirten Nikkels, “Şu anda da personel sıkıntısı çekiyoruz ancak idare edebiliyoruz.” diyor.

Nikkels, bu durumun tur şirketlerinin itibarlarını zedelediğini çünkü insanların bir paket tatilin tüm parçalarını yeniden programlayamadığında onları suçladığını ve bu yaz da benzer sorunların yaşanacağını söylüyor.