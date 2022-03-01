Seyrüsefer Affı 1 Mayısa Kadar Uzatıldı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmı affın süresi uzatılmıştır.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmı affın süresi uzatılmıştır. Buna göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer borçlarına gecikme faizinden muafiyet ve muayene harcına ceza indirimi, 2 Mart 2022 ile 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan ödemeler için geçerli olacaktır.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücündeki kararnameye göre, Kovid-19 salgınına karşı ülkede yürürlüğe giren önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı mükelleflerinden, 2 Mart 2022 ile 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde gecikme zammı alınmayacaktır. Buna ek olarak 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden muayene harcı mükelleflerinden, 2 Mart 2022 ile 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde ödenmeyen muayene harcı arasındaki farkın yarısı tahsil edilecektir.

Buna ek olarak, yine bugün Resmi Gazetede yayımlanan yasa gücünde kararname ile öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında son bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi, hiç bir ücret alınmadan 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur