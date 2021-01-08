Siber:Birçok hastalıktan aşılar sayesinde kurtulduk.O nedenle aşı olmalıyız.

Dr. Sibel Siber bugün Kıbrıs TV’ de Covid-19 aşılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siber şöyle konuştu:

“Tüm dünyayı olumsuz etkileyen, bir nevi savaş ortamı yaratan pandemi ile mücadele için elimizdeki en önmeli koz aşılar. Aşılarla ilgili olumlu olumsuz yorumlar yapılıyor ama insanlık tarihine bakacak olursak birçok hastalıktan bu aşılar sayesinde kurtulduk. Çiçek aşısı, kızamık aşısı gibi…

O nedenle aşı olmalıyız. Aşıların yan etkileri veya koruyucu olup olmadığı hususunda birtakım endişeler var. Gündemde en çok konuşulan iki aşı var. İki aşının da koruyuculuğu kanıtlanmıştır. AB ülkelerinde uygulamaya başlanan Biontech aşısının %94 lere varan koruyuculuğu olduğu söyleniyor bilimsel yayınlarda.

Bu aşıların yan etkilerine bakıldığında kısa ve orta vadede, diğer aşılara göre daha yüksek oranda yan etki görülmediği ifade ediliyor. 2-3 yıllık çalışmalar doğal olarak elimizde yok. Acil durum olduğu için bu süre beklenmeden uygulamalar başlandı Aşı uygulanması konusunda Bionthec aşısı ve Moderna aşıları onay almış. Çin aşısı olarak bilinen Synovac aşısı Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şİli’de çalışılıyor. Henüz 3. Faz ara açıklaması yapılmadı. Türkiye 18- 59 yaş aralığında gönüllülerde bu aşıyı çalışıyor. Ümit ederiz ki en kısa zamanda bu çalışma tamamlanır ve güvenirlilik endişesi giderilerek aşılama başlanır.

Sonuç olarak aşı koruyucudur ve ülkemizde hızla ve yaygın olarak aşılama programının hazırlanması gerekiyor. Sağlık Bakanı aşılamanın 6 merkezde olacağını açıkladı. Hızlı aşılama için 6 merkezin yeterli olacağını düşünmüyorum. Birincisi, pandemic döneminde kalabalıkları biraraya getirmemek için ikincisi daha hızlı aşılamanın gerçekleşmesi için daha çok merkezde aşılama planlanmalıdır.

Belki ilk etapta 6 merkezde başlasa bile hızla Üniversiteler ve özel hastaneler de gerekli altyapı hazırlanarak bu planlamaya dahil edilmelidir. Bugün aşılamaya en erken başlayan ve en yaygın aşılamayı yapan İsrail bile nüfusunun ancak %14’ünü aşılayabilmiştir. İngiltere’de bu oran %4 civarındadır.



“PCR tetkiklerinin sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılması anlayışından uzaklaşarak, bugün PCR testlerinin birçok merkezde yapılıyor olması bu mücadelede önemli rol oynamıştır. Aşılamada da altyapısı hazırlanarak, daha fazla merkezde çalışma başlatılmalıdır