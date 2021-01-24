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SİBER'in Aynı Masada Yarım Asır isimli kitabı uluslaraası dergide yer aldı

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SİBER'in Aynı Masada Yarım Asır isimli kitabı uluslaraası dergide yer aldı
SİBER'in Aynı Masada Yarım Asır isimli kitabı uluslaraası dergide yer aldı

 İlk Kadın Başbakan ve Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber’in kaleme aldığı “Aynı Masada Yarım Asır -Tutanaklar ve Tanıklık“ isimli kitapla ilgili Prof. Ömer Turan imzalı yazı,  “Journal of Anglo-Turkish Relations (JATR) / Türk-İngiliz İlişkileri “ isimli uluslararası dergide yayınlandı.  

   Kıbrıs’ta 1968 yılından beri sürdürülen toplumlararası müzakerelerin ilk ve son 6 yılını tutanaklara ve tanıklığa dayalı ele alan, müzakerelerde bir sonuca varılamamasını bilgi ve belgelere dayanarak yorumlayan kitapla ilgili  değerlendirme yazısıs, ODTÜ Üniversitesi Rektörü (Kuzey Kıbrıs Kampüsü) Prof. Dr. Ömer Turan tarafından kaleme alındı.  

Journal of Anglo-Turkish Relations (JATR) /Türk-İngiliz İlişkileri Dergisi ile ilgili bilgi şöyle: Türk dış politikasının yoğun ilgi gösterdiği ülkelerden biri olan İngiltere, bilimsel ve akademik çalışmaların konusu olmayı sürdürmektedir. Türk–İngiliz ilişkilerine yönelik bu ilgiyi karşılamak amacıyla yola çıkan Journal of Anglo-Turkish Relations (JATR) / Türk-İngiliz İlişkileri Dergisi, Türk-İngiliz ilişkilerine yönelik ilgi ve merakı, yayımladığı eserlerle karşılamayı hedeflemektedir. İki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik, siyasi, askeri, ticari ve sosyo-kültürel ilişkilere dair Türkiye ve İngiltere perspektifli analizlere yer veren derginin öncelikli amaçları arasında Türk – İngiliz ilişkilerine ışık tutmak, bu ilişkilerin anlaşılmasını sağlamak ve kritiğini yapmak yer almaktadır. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlamaktır.

Prof. Ömer Turan yazısında, Siber’in müzakere sürecini, “hedefine varamamış uzun bir yolculuk” olarak nitelendirdiğinden söz ediyor. Siber’in, düşünen ve sorgulayan bir siyasetçi kimliğiyle; denenmiş ve netice alınamamış bir yöntemde ısrar etmenin anlamsızlığını gözler önüne serdiğini yazıyor. Ayrıca,   ‘hastalık yoktur, hasta vardır’ diyen bir hekim kimliğiyle kronikleşen bu duruma başka bir tedavi yönteminin uygulanmasının lüzumuna dikkati çektiğine vurgu yapıyor. Siber’in kitaptaki şu değerlendirmesine yer veriyor. “Bu Ada’da uzlaşı ile bıulunacak kalıcı, yaşayabilir, her iki toplumun da barış içinde yaşayacağı bir çözüme ulaşılması en büyük arzumdur. Bu arzu ve umut, var olan gerçekler ve doğru tespitler ışığında gerçekleşebilir ancak. Yoksa, hayal ettiklerimizi gerçek sanırsak işte, o zaman gerçeklikten ve çözümden uzaklaşır, sorunla yaşamaya alışır, kısaca statükonun esiri oluruz.”

Prof. Turan yazısında; Siber’in; “Kitap, bunca yıldır masadaki çözüm modeli olan federasyon arayışlarının ve müzakerelerin neden her seferinde başarısızlıkla sonuçlandığına dair bilgi, belge ve kişisel gözlemlerim ışığında değerlendirmelerimi içermektedir.”  sözleriyle bu kitabın çerçevesini çizdiğini belirtiyor.

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