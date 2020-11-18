Sigara İçerken Üflenen Hava Kovid-19 Bulaşı Riskini Geniş Alana Taşıyor

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Sigara içen kişi, nefesini, normal solunum havasını dışarı vermekten farklı olarak, üflediği için virüs ve partiküller daha uzağa ulaşıp, daha fazla kişiyi enfekte edebiliyor." dedi.

Tütün ve tütün ürünleri kullananların, soludukları havayı normalden farklı olarak dışarı üflemeleri nedeniyle daha uzağa yayılan virüs ve partiküllerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşı riskini artırdığı bildirildi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilimsel çalışmalarla, başta sigara olmak üzere tütün ürünü kullanımının birçok hastalık gelişiminde etkili olduğunun, tedaviyi olumsuz etkilediğinin ortaya konulduğunu vurgulayan İlhan, "Sigara içmenin pek çok sağlık sorununa neden olduğu, bugün tıp dünyası tarafından kanıta dayalı olarak ortaya konmuş bir durum." dedi.

İlhan, koronavirüsle mücadele sürecinde birçok tedbir kararının hayata geçirildiğini, 11 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklar, meydanlar ve toplu taşıma araçlarının duraklarında sigara içmenin yasaklandığını hatırlattı.

Bu yasakla Kovid-19 bulaşı riskinin azaltılmasının hedeflendiğini dile getiren İlhan, şunları kaydetti:

"Bu tür yerlerde sigara gibi ürünler içilirken içen kişi maskesini çıkardığı için kendisine virüs bulaşma riskini artırıyor. Bunun yanı sıra kişi Kovid-19 pozitifse doğrudan çevresindekilere virüs bulaşmasına ve hastalığın yayılmasına neden oluyor. Çevredeki kişiler de maske takmamış ise olası risk daha da artıyor.

En önemli noktalardan biri ise sigara içen kişi, nefesini dışarıya normal solunum havasını dışarı vermekten farklı olarak, üflediği için virüs ve partiküller daha uzağa ulaşıp, daha fazla kişiyi enfekte edebiliyor."

İlhan, 65 yaş ve üzeri ile akciğer ve kalple ilgili kronik hastalığı bulunan kişiler ile çocukların, sigara dumanındaki zararlı maddelerden daha fazla etkilendiğine işaret etti.

Yasak kararının, Kovid-19'un önlenmesine fayda sağlayacağını, aynı zamanda bağımlılarının da daha az sigara tüketmesine katkıda bulunacağını ifade eden İlhan, "Bu, sigarayı bırakmak için de önemli bir fırsat olacaktır. Unutulmamalı ki sigara kullanımı insanı ölümle burun buruna getiren bir alışkanlıktır ve kişiyi bağımlı kılmaktadır. Hayattaki bağımlılığımız sigara yerine yaşama sevincimiz olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Ara tatilde il dışı seyahat yapılmamalı, evlerde çocuklar bir araya gelmemeli"

Okulların ara tatile girmesiyle virüs yayılım hızının azaltılabileceğini ancak bunun çocukların sokaklar veya alışveriş merkezleri yerine evlerinde vakit geçirmeleriyle mümkün olacağını dile getiren İlhan, "Çocukların evde kalması, dışarı çıkacaklarsa AVM ve kalabalık meydanlara gitmemeleri önem taşıyor." dedi.

Prof. Dr. İlhan, dışarı çıkılması halinde ise mutlaka fiziksel mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Mümkünse dışarı çıkmamakla birlikte, çıkılması halinde temiz hava girişi olan yerlerin tercih edilmesi önemli. Öte yandan il dışı seyahat yapılmamalı. Evlerde çocuklar bir araya gelmemeli. Mümkün olduğunca büyüklerin ziyaretinden kaçınmalı." uyarılarında bulundu.