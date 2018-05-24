Sigara Projesi Yakın Doğu Kolejine “Kısa Film Yarışması”ndan birincilik getirdi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında ortak olarak düzenlenen liselerarası "Kısa Film" yarışmasında, Yakın Doğu Kolejinin “Sigara” isimli kısa filmi birinciliğe layık görüldü.

Sigaranın psikolojik ve fizyolojik olarak insan sağlığına verdiği zararları anlatılan kısa filmle yarışmada ödül almaya hak kazanan Yakın Doğu Kolejine ödülü, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük kütüphane Salon 4'te gerçekleştirilen ödül töreni ile verildi.

Törende, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada amaçlarının toplumun geleceği olan gençlerin doğru bilgiye giden yoldaki araştırmacı yönlerini geliştirmek, sevgi, saygı, kardeşlik duygularının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve toplum sorunları ile ilgili sorumlu bir birey olmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

Sigaranın Zararları Üzerinde Farkınladık Yaratmak Amaçlandı…

Yakın Doğu Koleji Biyoloji Öğretmeni Çiğdem Ozan, kazandıkları başarıdan çok memnun olduklarını, büyük gurur yaşadıklarını belirtirken emeği geçen tüm öğrencilerine ve katkılarından dolayı okul idaresine teşekkür etti.

Ozan, “Sigaranın psikolojik ve fizyolojik olarak insan sağlığına verdiği zararları anlattığımız kısa filmimizde öğrencilerimiz ilk defa böyle bir deneyim yaşamalarına rağmen içselleştirerek önemli bir farkındalık yaratmışlardır. Yakın Doğu Koleji olarak kazandığımız bu motivasyonla çok daha güzel işler ortaya çıkaracağımıza eminiz” sözleriyle duygu ve düşüncelerini ifade etti.