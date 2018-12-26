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Sigara yasağı kararlılıkla uygulanmalı

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Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, Sağlık personelinin saldırıya uğramasını kınadı
Sigara yasağı kararlılıkla uygulanmalı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, kapalı bir mekanda sigara içenlere müdahale etmek isteyen Sağlık Bakanlığı personelinin sözlü ve fiziki saldırıya uğramasını ve aynı mekanda bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim’e ise hakaret edilmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Işık, derneği, sigaranın kapalı alanlarda olduğu gibi insanların bulunduğu açık ortamlarda ve sağlık merkezlerinin tüm alanlarında yasaklanmasını ısrarla talep ettiğini anımsatarak, hükümet, idari para cezası ve cezai müeyyideleri kararlılıkla uygulaması için göreve davet etti. 

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