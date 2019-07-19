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Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama umutsuzluğa kapılma lüksümüz yok

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Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama umutsuzluğa kapılma lüksümüz yok
Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama umutsuzluğa kapılma lüksümüz yok

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, zor bir toplumsal sınav verildiğini belirterek, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama umutsuzluğa kapılma lüksümüz yoktur. Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum” dedi.

Özersay, 1963’ten 1974’e kadar 11 yıl boyunca göçü, yokluğu, acıyı, can ve mal kaybını her bir bireyine varıncaya kadar doğrudan ya da dolaylı şekilde yaşayan Kıbrıs Türk halkının buna rağmen kimliğine sahip çıktığını, bu adada onuruyla var olma hakkından vazgeçmeyerek, kendisine yakışır şekilde direndiğini kaydetti.

Kudret Özersay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974, bu mücadelenin ve direnişin Garantör Türkiye’nin desteği ile başarıya ulaştığı bir sembol tarih olduğunu vurguladı. 

Özersay, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Hepimize düşen görevin, büyüklerimizin, ailelerimizin, yakınlarımızın bu topraklarda verdiği var olma mücadelesini ve gösterilen fedakarlıkları unutmadan toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğuna inanıyorum. Zor bir toplumsal sınav verdiğimiz, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama umutsuzluğa kapılma lüksümüz yoktur. Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum. Bunca yıllık mücadeleye ve direnişe yakışan da budur…Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun."

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