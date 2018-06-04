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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Şimdi de telefon ile dolandırıcılık mı? 

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Cinayetin, uyuşturucunun, hırsız ve soyguncunun kol gezdiği ülkede bukez telefon dolandırıcılarının boy göstertmeye başladığı öne sürülüyor.
Şimdi de telefon ile dolandırıcılık mı? 

Taner ULUTAŞ

Ülke insanının bugüne dek pek rastlamadığı numaralardan vatandaşları arayanların, yardım adı altında vatandaştan para talep etmeye başladıkları öğrenildi. Beylerbeyinde ikamet eden Ali Serdar, yaptığı açıklamada, “Ben 10 sene var Sos Çocuk Yurduna telefon üzerinden yardım yapıyorum. Beni tanımadığım biri 08509000450 telefon numarasından arayıp önce SOS Cocuk yurduna yardım ettiğim için bana teşekkür etti. Daha sonra benden aidatımı yükseltmemi ve çocuklara daha fazla yardım etmemi istediler” dedi.

Ali Serdar açıklamasına devamla “Benden çocuklara daha fazla yardım isteyen telefondaki kişiye o an için ben müsait değilim dedim ve telefonu kapattım. Daha sonra ben dönüp bu numarayı aradım. Ancak böyle bir numara olmadığı için telefon çıkmadı ve kimde bana cevap vermedi. SOS Çocuk yurdundaki bir tanıdığımı aradım ve bu kjonuda aranıp aranmadığımı sordum. Bana böyle bir aramanın yapılmadığını böyle bir talepte de bulunulmadığını söyledi. Herkese ve yetkililere çağrı yapıyorum. Herhalde bu işte dolandırıcılık var. Şimdi yaptığım yardımın SOS Çocuk Yurduna gidip gitmediğinden şüphelendim. Bu konuda SOS Çocuk Yurdundan cevap bekliyorum. Acaba 10 yıldır verdiğim yardım yerine ulaştı mı yoksa başka yerlere mi gitti bu konuda araştırma yapsınlar ve bizi aydınlatsınlar” ifadesinde bulundu.

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