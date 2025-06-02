Simon Aykut'un avukatı rahatsızlandı, dava ertelendi

İsrailli emlak geliştiricisi Simon Mistriel Aykut hakkında açılan dava 10 Haziran’a ertelendi.
Güney Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Türk-İsrailli emlak geliştiricisi Simon Mistriel Aykut hakkında Kıbrıslı Rumlara ait eski mülkler üzerine 43 milyon avro değerinde inşaat ve satış gerçekleştirdiği suçlamasıyla açılan davayı, savunma avukatının rahatsızlığı nedeniyle 10 Haziran’a erteledi.
Duruşma bugün yapılacaktı ancak avukatın hastalanması nedeniyle savunma tarafı erteleme talebinde bulundu.
Aykut’un tutukluluğu 10 Haziran’a kadar sürecek.
Aykut, geçen yıl Haziran ayında Güney Kıbrıs’a geçerken tutuklanmıştı
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