Sivil Toplum Ayakta! Eylemler başlıyor! Geçit yok! Genel grevler kapıda....

Sivil Toplum Ayakta! Eylemler başlıyor! Geçit yok!
Öğretmen sendikaları önderliğinde 75 örgüt birlikte hareket ediyor.
14 Nisan Pazartesi itibarı ile eylem ateşi yakılıyor.
Hükümet tüzüğü geri çekene kadar eylemler ve grevler yapılacak.
Sivil Toplum Ayakta! Eylemler başlıyor! Geçit yok!
Öğretmen sendikaları önderliğinde 75 örgüt birlikte hareket ediyor.
14 Nisan Pazartesi itibarı ile eylem ateşi yakılıyor.
Hükümet tüzüğü geri çekene kadar eylemler ve grevler yapılacak.
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