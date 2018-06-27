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Sol Anahtarı’nın yeni albümü “Yolda” çıktı!

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Sol Anahtarı’nın yeni albümü “Yolda” çıktı!
Sol Anahtarı’nın yeni albümü “Yolda” çıktı!

Baraka Müzik Grubu Sol Anahtarı’nın yeni albümü “Yolda” çıktı.

“Yolda”, Sol Anahtarı’nın “Başka Bir Şarkı” ve “Kıbrıs Bizim” albümlerinden sonra 3. albümü oldu.

Mücadele içerisinde şekillenen şarkılardan oluşan “Yolda”da, ülkemizdeki Reddediyoruz, LGBTI hareketi ve Nükleer karşıtı mücadelelerde bestelenmiş şarkılarımız da bulunuyor.

Satış noktalarıyla ilgili ayrıntılı bilginin önümüzdeki günlerde paylaşılacağı albüme, an itibariyle Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo’daki Khora Kitabevlerinden veya Baraka’dan ulaşılabiliniyor.

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