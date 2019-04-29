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Sol Hareket tüm işçileri 1 Mayıs eylemine çağırdı

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Sol Hareket, “tüm işçileri, ezilenleri ve halkı” 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.
Sol Hareket tüm işçileri 1 Mayıs eylemine çağırdı

Sol Hareket yazılı açıklamasında, 1 Mayıs Çarşamba saat 17.30’da Sol Hareket Genel Merkezi’nde toplanarak, ara bölgedeki Çetinkaya sahasında gerçekleşecek ortak 1 Mayıs eylemine yürüyeceğini bildirdi.

“İşçi sınıfının ve emekçilerin her türlü sömürüye, baskıya karşı direnişini, dayanışmasını ve Sosyalizm mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs’ı kutluyoruz” diyen Sol Hareket, “tüm dünya işçi sınıfını ve tüm ezilen halkların şanlı mücadelesini 1 Mayıs’ın coşkusu ile” selamladı.

1 Mayıs 1958’den beridir Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçilerin 1 Mayıs’ı birlikte, barış içerisinde kutlamalarının engellendiğini savunan Sol Hareket, yönetime karşı bazı eleştirilerde bulundu ve “Ortak Vatana ulaşmak için ortak mücadele bizi bekliyor. Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak ve sosyalizm bayrağını açmak temel amacımızdır” dedi.

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