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Sol Hareket:Kıbrıs Cumhuriyeti Aşı Programı Kıbrıslı Türkleri de kapsamaktadır.

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Korkmazhan, Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına başvurmak isteyenlere Sol Hareket olarak teknik destek sunmaya hazır olduklarının altını çizdi.
Sol Hareket:Kıbrıs Cumhuriyeti Aşı Programı Kıbrıslı Türkleri de kapsamaktadır.

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs Cumhuriyeti Basın ve Enformasyon Bürosu ve Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Aşı Programının Kıbrıslı Türkleri de kapsadığını, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı herkesin aşı programına başvurma ve aşı olma hakkına sahip olduğunu belirterek, “Tüm yurttaşlara çağrımız isterlerse bu haklarını kullanmaları ve aşılama programı için başvuruda bulunmalarıdır” dedi.

Korkmazhan, Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına başvurmak isteyenlere Sol Hareket olarak teknik destek sunmaya hazır olduklarının altını çizdi.

“Kıbrıs’ta her iki taraftaki milliyetçi yönetimler, Corona virüs salgınını toplumlararası işbirliğini geliştirme yerine, her türlü ilişkiyi kesme, geçiş kapılarını kapatma ve bölünmüşlüğü kalıcılaştırma yönünde fırsat olarak değerlendirmişlerdir. Şimdi ise bir halk sağlığı konusu olan aşı sürecini bile ayrılıkçı siyasetlerine malzeme yapmaktadırlar” diyen Korkmazhan, “Ne atanmış kayyum Tatar ve çevresinin aşı üzerinden hamaset edebiyatını, ne de Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının yurttaşlar arasında ayırım yapmasını kabul ediyoruz. Her yurttaş dilediği yerden, eşit şartlarda ve ücretsiz bir şekilde aşı olabilmelidir” dedi.

Milliyetçi hamaset uğruna halk sağlığını önemsememenin, tüm ülkeyi ve halkı tehlikeye atmak olacağını, iki toplumlu sağlık komitesi aracılığı ile aşılama ile ilgili kapsamlı bir işbirliği sürecinin biran önce başlatılmasını ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programından da yararlanma seçeneğini kullanabilmelerinin sağlanmasının şart olduğunu kaydeden Korkmazhan,  insan sağlığının politik malzeme yapılamayacağını, esas olanın Covid-19 salgınından biran önce kurtulmak olduğunu vurguladı.

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