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Son 1 haftada 13 yangın meydana geldi

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13 - 19 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (4) adet hususi servis olayları meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.
Son 1 haftada 13 yangın meydana geldi

BASIN BÜLTENİ

 

     13 - 19 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (4) adet hususi servis olayları meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

    Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, trafik kazası, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise mahsur kalan şahısları kurtarma ayrıca yol güvenliğini sağlama  olarak gerçekleşmiş olup, maddi hasar meydana gelmemiştir.

     Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 41.700 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

 

 

Lefkoşa:7

Gazimağusa:2

Girne:-

Güzelyurt:2

İskele:2

 

 

13.09.2021– 19.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Sigara İzmariti

7

Kısa Devre

2

Temizlik Maksatlı

1

Trafik Kazası

1

Elektrik Telleri

1

Tespit Edilemeyen

1

TOPLAM

13

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

7

GAZİMAGOSA

2

GİRNE

-

GÜZELYURT

2

İSKELE

2

TOPLAM

13

13.09.2021– 19.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Bahçe

2

Kuru Ot ve Çöp

8

Motorlu Araç

2

Balya

1

TOPLAM

13

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

13.09.2021– 19.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma

2

Yol Güvenliği

2

TOPLAM

4

 

 

 

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