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Son 10 yılın en ölümcül tren kazalarından biri oldu

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Hindistan'da önceki gün meydana gelen tren kazası, son 10 yılın en ölümcül kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.
Son 10 yılın en ölümcül tren kazalarından biri oldu

Hindistan’da 2 Haziran Cuma günü yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olan tren kazası, son on yılda dünyada meydana gelen en ölümcül demiryolu felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Hindistan’ın doğusunda cuma akşamı üç trenin çarpışması sonucu en az 288 kişi öldü, 850 kişi de yaralandı.

Kurtarma görevlileri vagonların altında sıkışan çok sayıda yolcuyu çıkarmaya çalışıyor. Yüzyılın başından bu yana, en az üçü terörist saldırıların neden olduğu on üç demiryolu kazasının her biri 50’den fazla can aldı.

Son 10 yılın en ölümlü beş demiryolu felâketi şöyle:

2023 / YUNANİSTAN

Atina ile Selanik arasında 28 Şubat 2023 tarihinde sefer yapan bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetti ve bu kaza Yunanistan’ın bugüne kadar gördüğü en kötü demiryolu kazası oldu.

2022 / KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneydoğusundaki Lualaba eyaletinde 10 Mart 2022’de kaçak yolcu yüklü bir yük treni raydan çıkarak en az 75 kişinin ölümüne ve 125 kişinin yaralanmasına neden oldu.

2021 / PAKİSTAN

Pakistan’ın güneyinde 7 Haziran 2021’de bir trenin raydan çıkarak başka bir yolcu treniyle çarpışması sonucu en az 63 kişi hayatını kaybetti.

2021 / TAYVAN

Tayvan’ın doğusundaki sahil kenti Hualien’de 2 Nisan 2021'de yaklaşık 500 yolcu taşıyan bir trenin yamaçtan aşağı kayan kamyonla çarpışması sonucu en az 49 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı. Kaza adanın son yıllardaki en kötü demiryolu felâketi oldu.

2019/ PAKİSTAN

Pakistan’ın orta kesiminde 31 Ekim 2019 tarihinde bir yolcu treninde çıkan yangında en az 75 kişi hayatını kaybetti. Kurbanların hacılardan oluşuyordu. Yangın, gaz tüplerinin kazaen patlamasına bağlanmıştı.

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