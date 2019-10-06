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Son Dakika Haberi: Aslanköy Lefkoşa yolunda trafik kazası 3 ÖLÜ 2 YARALI

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Aslanköy Lefkoşa yolunda trafik kazası 3 ÖLÜ 2 YARALI
Son Dakika Haberi: Aslanköy Lefkoşa yolunda trafik kazası 3 ÖLÜ 2 YARALI

Bu akşam saatlerinde Lefkoşa Gazimağusa anayolu Turunçlu kavşağı civarında trafik kazası meydana geldi. 

Ana yolda meydana gelen kaza nedeni ile trafikte aksamalar da yaşanıyor.

Olay yerine 3 adet ambulans aracı ve itfaiye aracı da gittiği de öğrenildi.

Aslanköy - Ulukışla yolunda saat 19:30 sıralarında meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 
2 aracın yüz yüze çarpıştığı kazada araç içerisinde hayatını kaybeden kişilerin hala çıkarılması için itfaiye çalışma yapıyor. 

Kaza TGK 952 ve HF 388 plakalı aracın yüz yüze çarpışması ile meydana geldi.

Polis olay yerinde.
Detaylar geliyor... GÜNCELLENİYOR

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