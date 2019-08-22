Son Dakika Haberi: Polisten başarılı operasyon... Firari yakalandı!
Firari şahıs Gökhan DOĞAN, İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide polis ekipleri tarafından gizlenmiş vaziyette bulunarak tutuklanmıştır.
Son Dakika Haberi: Polisten başarılı operasyon... Firari yakalandı!
Firari şahıs Gökhan DOĞAN, İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide polis ekipleri tarafından gizlenmiş vaziyette bulunarak tutuklanmıştır.
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