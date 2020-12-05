SON DAKİKA! Kıbrıs'ta deprem!

Adamız yerel saatle 14.45 sularında şiddeti bilinmeyen bir depremle sallandı. Depremin şiddeti ve merkez üssü bilinmiyor
Deprem 15 saniye hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Ayrıntılar birazdan...
Adamız yerel saatle 14.45 sularında şiddeti bilinmeyen bir depremle sallandı. Depremin şiddeti ve merkez üssü bilinmiyor
Deprem 15 saniye hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Ayrıntılar birazdan...
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