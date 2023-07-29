Son dakika ...Libya, Rusya'dan tüm yabancı askerleri ülkesinden çekmesine yardım etmesini istedi
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohamed al-Menfi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yaptığı Rusya-Afrika zirvesinde, "Rusya liderliğindeki dostlarımıza ve Afrika ülkelerindeki dostlarımıza, topraklarımızdan tüm yabancı birlikleri çekmemize yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz." Libya, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton liderliğindeki Obama Yönetimi sırasında ABD ve NATO liderliğindeki Muammer Kaddafi darbesinin ardından kaosa sürüklendi.
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