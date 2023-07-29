  • BIST 7.067,28
  • Altın 1694.276
  • Dolar 26.8738
  • Euro 29.6148
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAGerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı

Son dakika ...Libya, Rusya'dan tüm yabancı askerleri ülkesinden çekmesine yardım etmesini istedi

» »
Son dakika ...Libya, Rusya'dan tüm yabancı askerleri ülkesinden çekmesine yardım etmesini istedi
Son dakika ...Libya, Rusya'dan tüm yabancı askerleri ülkesinden çekmesine yardım etmesini istedi

Son dakika ...Libya, Rusya'dan tüm yabancı askerleri ülkesinden çekmesine yardım etmesini istedi

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohamed al-Menfi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yaptığı Rusya-Afrika zirvesinde, "Rusya liderliğindeki dostlarımıza ve Afrika ülkelerindeki dostlarımıza, topraklarımızdan tüm yabancı birlikleri çekmemize yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz." Libya, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton liderliğindeki Obama Yönetimi sırasında ABD ve NATO liderliğindeki Muammer Kaddafi darbesinin ardından kaosa sürüklendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tanzanya’daki Marburg virüsü salgını sona erdi04 Haziran 2023 Pazar 17:49
  • Mısır’da kum fırtınası kabusu: Ülke, Mumya filmi setine döndü03 Haziran 2023 Cumartesi 20:38
  • Mısır’da kum fırtınası can aldı03 Haziran 2023 Cumartesi 15:19
  • DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi03 Haziran 2023 Cumartesi 09:39
  • Sudan’daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı30 Mayıs 2023 Salı 10:56
  • Sudan'da ateşkesin bitmesine saatler kala çatışmalar şiddetlendi29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:34
  • Sudan’da ateşkes ve yaptırım tehdidine rağmen taraflar çatıştı28 Mayıs 2023 Pazar 10:54
  • Sudan’da bir haftalık ateşkes kararı23 Mayıs 2023 Salı 12:20
  • Sudan'da ateşkes yarın 21.45'te yürürlüğe girecek21 Mayıs 2023 Pazar 12:45
  • Sudan’daki çatışmalarda can kaybı artıyor20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti