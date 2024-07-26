Son Dakika. Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'da tren hatlarına geniş çaplı saldırı

Saldırının 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni öncesinde ülke genelinde ulaşım sistemini kaosa sürüklemesi bekleniyor.

Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi SNCF, tren altyapısına yönelik Cuma sabahı "büyük bir saldırı" gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı, birçok sayıda tren güzergahının değiştirilmesine ve seferlerin iptal edilmesine neden oldu.

SNCF sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Tüm yolculardan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyonlara gitmemelerini rica ediyoruz" dedi.

Saldırının 2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde ulaşım sistemini kaosa sürüklemesi bekleniyor.

Saldırının "kundaklama" biçiminde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıdan, özellikle şehirleri başkent Paris'e bağlayan hatlar etkilendi. Fransa'nın kuzeyinde Paris ile Lille arasındaki seferler, Tours ve Le Mans'tan Paris'in güneybatısına yapılan seferler askıya alındı.

SNCF, bölgede yaşanan saldırının "engellenmesiyle" ülkenin güneydoğu bölgelerinden yapılan seferlerin büyük ölçüde etkilenmediğini söyledi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç gün içinde hızlı tren (TGV) seferlerinde aksamalar yaşanacağını söyledi.

Vergriete, saldırıları "kasıtlı eylem" olarak nitelendirerek kınadı. "Seferleri mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışan SNCF ekiplerine büyük teşekkür ederiz" dedi.