  • BIST 10909.68
  • Altın 2524.512
  • Dolar 33.095
  • Euro 35.9534
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

Son Dakika. Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'da tren hatlarına geniş çaplı saldırı

» »
Saldırının 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni öncesinde ülke genelinde ulaşım sistemini kaosa sürüklemesi bekleniyor.
Son Dakika. Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'da tren hatlarına geniş çaplı saldırı

Saldırının 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni öncesinde ülke genelinde ulaşım sistemini kaosa sürüklemesi bekleniyor.

Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi SNCF, tren altyapısına yönelik Cuma sabahı "büyük bir saldırı" gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı, birçok sayıda tren güzergahının değiştirilmesine ve seferlerin iptal edilmesine neden oldu.

SNCF sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Tüm yolculardan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyonlara gitmemelerini rica ediyoruz" dedi.

Saldırının 2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde ulaşım sistemini kaosa sürüklemesi bekleniyor.

Saldırının "kundaklama" biçiminde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıdan, özellikle şehirleri başkent Paris'e bağlayan hatlar etkilendi. Fransa'nın kuzeyinde Paris ile Lille arasındaki seferler, Tours ve Le Mans'tan Paris'in güneybatısına yapılan seferler askıya alındı.

SNCF, bölgede yaşanan saldırının "engellenmesiyle" ülkenin güneydoğu bölgelerinden yapılan seferlerin büyük ölçüde etkilenmediğini söyledi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç gün içinde hızlı tren (TGV) seferlerinde aksamalar yaşanacağını söyledi.

Vergriete, saldırıları "kasıtlı eylem" olarak nitelendirerek kınadı. "Seferleri mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışan SNCF ekiplerine büyük teşekkür ederiz" dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NEU Sports Academy, dokuz ayrı branşla yaz eğitimlerine başlıyor!05 Haziran 2024 Çarşamba 14:59
  • Şehit güreşçiler anıldı02 Haziran 2024 Pazar 13:23
  • Omaç Başat kabri başında anıldı30 Mayıs 2024 Perşembe 15:02
  • Buse Savaşkan, Fransa'da ikinci oldu17 Mayıs 2024 Cuma 11:51
  • Gençler Birliği Genel Kurulu ertelendi16 Mayıs 2024 Perşembe 08:50
  • Paris 2024 için telefonlara "uyarı" mesajı gönderildi14 Mayıs 2024 Salı 23:41
  • NEU Sports Academy faaliyete başladı10 Mayıs 2024 Cuma 09:24
  • Fransız milletvekilleri Paris Olimpiyatları'nda İngilizce'ye 'hayır' diyor07 Mayıs 2024 Salı 12:02
  • Gençler Birliği seçimli genel kurula gidiyor07 Mayıs 2024 Salı 10:57
  • Şi Cinping'den Paris Olimpiyat Oyunları süresince 'küresel ateşkes' çağrısı07 Mayıs 2024 Salı 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti