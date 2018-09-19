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Son dakika... Türkiye Bankalar Birliği’nden önemli açıklama

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Borcu olanlar bu uyarılar size...
Son dakika... Türkiye Bankalar Birliği’nden önemli açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların ticari borçlularla yapacakları yeniden yapılandırma sözleşmelerinde uyulacak prensipleri düzenleyen bir protokol hazırladı.

TBB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluş tarafından 19 Eylül itibarıyla imzalanmış ve uygulamaya girmiştir" denildi.

Açıklamada, iç süreçleri devam eden banka ve diğer finansal kuruluşların kısa bir süre içinde anlaşmayı imzalamalarının beklendiği ifade edildi.

Ekonomik performansın öngörülmedik kadar kısa sürede ve ölçüde düşüş gösterdiği durumlarda gelişmelerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırmak ve kısa sürede toparlanmayı desteklemek amacıyla çok sayıda alacaklı ve borçlunun bir araya getirilmesini gerekli kılan uzlaşı platformlarına ihtiyaç duyulduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının amacı gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadelerini ödemekte zorlanan işletmelere destek olmaktır. Bu sayede, borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olunacaktır."

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