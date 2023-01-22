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Son yıllarda işverenler en çok bu mesleklerden alım yapıyor

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LinkedIn'in açıkladığı verilere göre, son yıllarda satış geliştirme temsilcisi, müşteri ilişkileri danışmanı, bulut mühendisi ve siber güvenlik uzmanı dünya genelinde şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu pozisyonlar oldu.
Son yıllarda işverenler en çok bu mesleklerden alım yapıyor

İş dünyasındaki kişilerin kullandığı sosyal paylaşım platformu LinkedIn tarafından bu hafta yayınlanan bir araştırmaya göre, satış geliştirme temsilcisi, müşteri ilişkileri danışmanı, bulut mühendisi ve siber güvenlik uzmanı dünya genelinde şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu pozisyonlar oldu.

Bu yıl küresel ekonomi ile ilgili sorunlar nedeniyle personele olan talep azalırken, diğer yandan işverenler en sıcak roller için yeterli sayıda aday bulamamaya başladı. Son 5 yıldaki ilanlar üzerinden derlenen verilere göre ise en çok aranan pozisyonlar satış, bulut teknolojisi ve siber güvenlik alanlarında oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GÜVENLİK ALANLARI ÖNE ÇIKIYOR

LinkedIn yöneticisi Josh Graff “Bu yıl, şirketlerin günün büyük sorunlarını çözmelerine yardımcı olabilecek personel almaya devam ettiğini göreceğiz. 2023’te bu zorluklar sürdürülebilirlik ve siber güvenlik olacak” dedi.

Graff ayrıca “Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu belirsizliğe rağmen, işletmeler hâlâ büyümek istiyor. Bu da satış rollerine hâlâ yüksek talep olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

İŞTE EN HIZLI BÜYÜYEN POZİSYONLAR

İngiltere’de en hızlı büyüyen pozisyon müşteri deneyimi uzmanı olurken Fransa’da büyüme odaklı pazarlama yöneticisi, Almanya’da ise satış geliştirme uzmanı oldu. Öte yandan oyun geliştiricisi, insan kaynakları ve kamyon şoförü pozisyonlarındaki açıklar dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik yöneticisi, siber güvenlik uzmanı, enerji komisyoncusu ve bulut mühendisi pozisyonları da en hızlı büyüyen ve son dönemde en çok aranan pozisyonlar arasında yer aldı.

Verilere göre, teknoloji ve finans sektörlerindeki toplu işten çıkarmalara rağmen, müşteri ilişkileri, satış veya ürün operasyonlarında uzmanlaşanlar için fırsatlar mevcut.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK İŞİNDEN MEMNUN DEĞİL

LinkedIn’in baş ekonomisti Karin Kimbrough iş trendleri ile ilgili değerlendirmesinde, “Şirketlerin yetenekleri çekmek ve elde tutmak için hâlâ çok çalışması gerekiyor” dedi.

Öte yandan 2023’te iş değiştirmek isteyen çok sayıda insan olduğu görüldü. İngiliz kullanıcıların yaklaşık yüzde 60’ı bu yıl iş değiştirmeyi düşünürken, İtalyanların yaklaşık yarısı işten ayrılmanın ana motivasyonunun daha yüksek ücret talebi olduğunu belirtti.

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