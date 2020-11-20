SOS Çocuk Köyü 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeni İle Paylaşımda Bulundu

2020 yılı, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinin 193 ülke tarafından kabulünün otuzbirinci, SOS Çocukköyü’nün KKTC’de faaliyetlerine başlamasının ise yirmiyedinci yılına denk geliyor. SOS Çocukköyü Derneği, 1991’de kurulduğu günden itibaren, çocuk haklarını ve çocuk koruma politikalarını kurumun temeline oturtmuş; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ise 1996 yılında Sözleşmeyi onaylayarak yürürlüğe sokmuştur. "Sözleşmede on sekiz yaşına kadar herkesin çocuk sayıldığı belirtilmektedir. Bu dönemde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim devam ettiğinden çocukların yetişkinlerden ayrı ele alınması gerekmektedir".

SOS Çocukköyü Derneği, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çocuk haklarının korunması için kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Aile Tipi Bakım Programı kapsamında 1993’ten beri, biyolojik aile bakımını kaybeden çocuklara ve gençlere bakım ve destek hizmeti sağlamaktayız. Aile Güçlendirme Programı ile 2006 yılı itibarıyla ihmal ve istismar riski olan çocukların ailelerini güçlendirerek çocuk terkini önleme çalışmaları yapmaktayız. 2017 yılında faaliyete başlayan Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde toplumun faydalanabileceği kapasite geliştirici aktiviteler ve eğitimler organize ederek hem gençlerin hem de tüm toplumun kaliteli zaman geçirmesine katkıda bulunmaktayız. Tüm bu çalışmalarımızı sağlam bir zemine oturtabilmek ve kapsamını genişletebilmek için savunuculuk çalışmaları yürütmekteyiz.

Dernek, çocuk hakları konusundaki çalışmalarını, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu’nu temel alarak yürütmektedir. Ülkedeki tüm çocukların ve gençlerin refahı için gerekli sosyal politikaların