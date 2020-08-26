SOS Çocukköyü Bağış Kampanyası Başlattı

SOS Çocukköyü, 160 çocuğun okul ihtiyaçlarını gidermek üzere kampanya başlattığını bildirdi.

SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılmak isteyenler faturalı cep telefonu hatlarından “SOS” yazıp “4120”ye kısa mesaj göndererek 25 TL bağış yapabilecek.

Ağustos ve Eylül aylarında SOS Çocukköyü’ne gelecek bağışların tümü, hem aile bakımını kaybetmiş ve köy bünyesinde bakım alan, hem de aile bakımlarını kaybetme riski altında olan ve yine derneğin “Aile Güçlendirme Projesi” tarafından desteklenen toplamda 160 çocuğun okul üniforması, ayakkabı, kitap, kırtasiye ve çanta ihtiyaçları için kullanılacak.

Ayrıntılı bilgi almak için İletişim ve Sponsorluk Koordinatörü Burcu Mahmutoğlu’na, 0542 8500463 numaralı telefondan veya burcu.mahmutoglu@soscocukkoyu.org adresinden ulaşılabilecek.