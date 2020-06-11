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Sosyal Sigorta Dairesine Prim Borçları İle İlgili Başvuru Süresi 30 Haziran’a Kadar

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Sosyal Sigorta Dairesine Prim Borçları İle İlgili Başvuru Süresi 30 Haziran’a Kadar
Sosyal Sigorta Dairesine Prim Borçları İle İlgili Başvuru Süresi 30 Haziran’a Kadar

Sosyal Sigortalar Dairesine birikmiş prim borçlarının taksitli ödenebilmesi için yapılacak başvuruların, 30 Haziran’a kadar kabul edileceği hatırlatıldı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödenmesiyle ilgili başvuru süresinin 30 Haziran’da dolacağı belirtildi. Başvuruların bölge ve büro amirliklerinde veya ssd.gov.ct.tr adresinden online olarak  yapılabileceği kaydedildi.

Başvurusu onaylanan sigortalılara birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödeme tercihi tanınacağı, şahısların ön peşinatını 30 Eylül 2020 tarihine kadar da ödemeleri gerekeceği ifade edildi.

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