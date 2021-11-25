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Squid Game dizisini kaçak olarak getiren adama İDAM CEZASI!

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Dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game dizisini Kuzey Kore'ye sokmakla suçlanan kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi. Diziyi USB bellek ile satın aldığı tespit edilen lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edilecek.
Squid Game dizisini kaçak olarak getiren adama İDAM CEZASI!

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, dış dünyaya kapalı yönetim biçimiyle bilinen Kuzey Kore’yi karıştırdı.

Batı kültürünün halk tarafından benimsenmesini engellemek amacıyla sert tedbirlere başvuran Pyongyang yönetimi, diziyi ülkeye sokmakla suçlanan bir kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Squid Game dizisini satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edilirken, seriyi izleyen diğer 6 öğrenciye de 5 yıl ağır işlerde çalışma cezası verildi.

ÖĞRETMENLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Güney Kore medyasının Kuzey Koreli kaynaklara dayandırdığı haberde, cezalandırılan öğrencilerin okuduğu okulda görevli öğretmenlerin de olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı kaydedilirken, okul yöneticilerinin ise sürgün riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İnternet erişimi, televizyon yayınları ve her türlü kültürel içeriğin devlet kontrolünde olduğu Kuzey Kore’de yönetim, halkın her hareketini yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet medyası tarafından, “İnsanlığın aşırı rekabet sonucu yok edildiği kapitalist Güney Kore toplumunun canavarca doğasının bir örneği” olarak nitelenen Squid Game'in ise ülkede gizli bir şekilde yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.

 

Sözcü.

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