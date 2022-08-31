Star Wars filmlerinin ikonik silahı 18 milyon TL’ye alıcı buldu

Ünlü aktör Harrison Ford'un 1977 yapımı "Star Wars" filmindeki Han Solo rolünde kullandığı silah, geçen hafta bir müzayedede 18 milyon TL'nin (1 milyon Dolar) üzerinde bir fiyatla satıldı.

Açık artırmaya çıkan ve ünlü aktör Harrison Ford’un “Star Wars Episode IV: A New Hope” filminde sık sık kullandığı ikonik blaster (lazer silah) tabancası, sadece boş atış yapmak için modifiye edilmiş, filmde kullanılmak üzere yaratılan üç silahın sonuncusu 18 milyon TL’ye alıcı buldu.

Daily Mail’in haberine göre, etkinliğe ev sahipliği yapan Rock Island Müzayede şirketine göre, DL-44 Heavy Blaster Pistol’un yaklaşık 500 bin dolarlık bir teklif alması bekleniyordu. Yine de, hevesli bir hayran 1.057.000 dolar teklif ederek beklentileri aştı.

KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ

Blaster tabanca, kurgusal galaksi evreninde siviller ve ordu tarafından kullanılan elde tutulan bir silahtır. Mermiler yerine, ardışık ve birbirine bağlı ışık bazlı enerji patlamalarını ateşler.

Film boyunca birçok maceraya atılan Han Solo, düşmanlarını korkutmak ve kendini korumak için sık sık blaster tabancasını kullandı. Silah, Star Wars serisi içerisinde, koleksiyonerler tarafından en çok aranan ve değerli olan parçalardan biri olarak kabul ediliyor.