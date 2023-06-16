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Sterlin 30,50 liradan işlem görüyor!

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Sterlin ve euro haftanın son işlem gününe rekorla başladı. Serbest piyasada sterlin 30,50, euro ise 26,20 TL'nin üzerinden işlem görüyor.
Sterlin 30,50 liradan işlem görüyor!

Türkiye’de 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçerek tarihi zirve seviyelerini gören döviz kurlarında yüksek seyir devam ediyor.

Serbest piyasada 29,75 liradan alınan sterlin, 30,50 liradan satılıyor. 25,40 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 26,20 lira olarak belirlendi. Doların alış fiyatı 23,40, alış fiyatı ise 24,05 lira olarak belirlendi.

Kur, son bir ayda 4 liradan fazla yükseldi.

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