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Sterlin 54,55 TL, euro 47,30 TL, dolar 40,50 TL'den işlem görüyor

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KKTC’de sterlin 54,55 TL, euro 47,30 TL, dolar 40,50 TL'den işlem görüyor.
Sterlin 54,55 TL, euro 47,30 TL, dolar 40,50 TL'den işlem görüyor

Serbest piyasada saat 9.00 itibarıyla 47,05 TL’den alınan euro 47,30 TL’den satılıyor. 54.25  TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 54,55 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 40,30 TL’den alınıp, 40,50 TL’den satışa sunuluyor.

 

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