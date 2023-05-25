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Stoltenberg Ukrayna için net konuştu: Savaş varsa NATO üyeliği yok

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Herkesin Ukrayna'nın savaşın ortasındayken NATO'ya üye olmasının gündemimizde olmadığının farkında olduğunu düşünüyorum." dedi.
Stoltenberg Ukrayna için net konuştu: Savaş varsa NATO üyeliği yok

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel’in önde gelen düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund’ın düzenlediği Brüksel Forumu etkinliğinde konuştu.

Savaşın Ukrayna’nın NATO üyeliğini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıyla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, “Hem evet hem hayır. Herkesin Ukrayna’nın savaşın ortasındayken NATO’ya üye olmasının gündemimizde olmadığının farkında olduğunu düşünüyorum. Mesele de bu değil. Mesele daha çok savaş bittiğinde ne olacağı.” diye konuştu.

“ANLAŞACAĞIMIZI UMUYORUM”

Stoltenberg, savaşın Ukrayna’ya verilen destek nedeniyle bu ülkeyi NATO’ya yaklaştırdığını aktararak, “Pilot eğitimine başladığımızda, giderek daha fazla NATO ekipmanı kullandıklarında, farklı NATO sistemlerinin nasıl çalıştırılacağı söz konusu olduğunda elbette daha da yaklaşıyorlar. Bu yüzden, Vilnius Zirvesi’nde üzerinde Ukrayna’nın Sovyet dönemi doktrinlerinden, ekipman ve standartlarından NATO’ya geçişine yardımcı olmak için hazırlanan çok yıllı bir program üzerinde anlaşacağımızı umuyorum.” şeklinde konuştu.

“LOJİSTİK SAVAŞLARA DÖNÜŞÜR”

Sahadaki durumun “yıpratma savaşı” niteliğine büründüğünü belirten Stoltenberg, “Yıpratma savaşları, lojistik savaşlara dönüşür.” ifadesini kullandı.

Stoltenberg, “F-16 mı, tank mı vermeliyiz?” sorularına fazla odaklanarak, verilen tüm sistemlerin sürdürülebilir ve etkili şekilde çalışması konusunun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

“F-16’LARIN NE ZAMAN VERİLECEĞİ BELLİ DEĞİL”

Stoltenberg, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından da basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları sağlama konusundaki bir soru üzerine Stoltenberg, “Bunun ne zaman, nasıl olacağı henüz kararlaştırılmadı. Aşama aşama gidilmesinin mantıklı olduğunu ve ilk olarak Ukraynalı pilotların eğitimiyle başlanması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra savaşın nasıl evrildiğine bağlı olarak uçakların teslimatıyla ilgili nihai kararlar verilecek.” diye konuştu.

Stoltenberg, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO zirvesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ukrayna’nın özgür ve egemen bir ulus olarak hüküm sürmesini sağlamak için desteğimizi artırmamız ve sürdürmemiz hayati önem taşıyor. Vilnius’ta ayrıca yeni bölgesel savunma planları, yeni bir kuvvet modeli ve güçlendirilmiş komuta yapısı ile kendi caydırıcılık ve savunmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Vilnius’ta tavan değil, taban olarak gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYHİ) yüzde 2’si olan iddialı yeni bir savunma yatırımı taahhüdünde anlaşmamızı bekliyorum.” 

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