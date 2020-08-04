Su İşleri Dairesi: Ülkede 3 Gün Su Kesintisi Yapılacak

Su İşleri Dairesi, yarından itibaren 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 8 Ağustos’a kadar 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacak.



Açıklamada, bu süre zarfında, yerel kaynaklardan bölgelere su verilmeye devam edileceği belirtilerek, süreç içerisinde halkın suyu bilinçli kullanması gerektiği vurgulandı.

Süreçle ilgili ileriki günlerde yeniden bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.