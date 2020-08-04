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Su İşleri Dairesi uyardı: “3 gün boyunca su kesintisi olabilir, suyu bilinçli kullanın”

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Su İşleri Dairesi uyardı: “3 gün boyunca su kesintisi olabilir, suyu bilinçli kullanın”
Su İşleri Dairesi uyardı: “3 gün boyunca su kesintisi olabilir, suyu bilinçli kullanın”

KKTC Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmaları nedeniyle 5-8 Ağustos tarihleri arasında 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacak.

Bu süre zarfında, yerel kaynaklardan bölgelere su verilmeye devam edilecek.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan duyuruda, bu süreç içerisinde halkın suyu bilinçli kullanması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Süreçle ilgili ileriki günlerde yeniden bilgilendirme yapılacak

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