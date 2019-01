Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Vakantiebeurs 2019 Turizm Fuarı kapsamındaki temaslarını tamamladı.



Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, bugün sona erecek olan fuar ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.



Hollanda pazarından 9 yıldır aktif bir şekilde turist geldiğini söyleyen Ataoğlu, Hollandalı turistlerin KKTC’yi güvenli bir destinasyon olarak gördükleri için siyasi baskılara aldırış etmediklerini ifade etti.



Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Vakantiebeurs Turizm Fuarı’nı her yıl ortalama 130 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ataoğlu, her yıl KKTC standına ilginin yüksek olduğunu ve fuarın oldukça yararlı geçtiğini dile getirdi.



Hollanda’dan büyük acentelerin charter seferler ile küçük acentelerin ise tarifeli seferler ile ülkemize turist getirdiğini belirten Ataoğlu, ülke imajının tanıtımlarına hem fuarlar ile hem de dijital medya aracılığıyla devam edildiğini kaydetti.



Türk Havayollarına yanı sıra Hollanda pazarına 2010 yılında giren Corendon Havayolları’nın da ülke turizmine büyük katkılar sağladığını söyleyen Bakan Ataoğlu, Corendone ile çalışan tur operatörlerinin de Kuzey Kıbrıs’ı pazarlamasının önemli olduğunu kaydetti.



“ŞUBAT’TA HOLLANDALI TURİSTLER YOĞUN ŞEKİLDE KKTC’YE GELECEK”



Fuarda Corendon Havayolları Direktörü Yıldıray Karaer ile de görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Ataoğlu, şubat ayında büyük bir operasyon gerçekleştirerek Hollandalı turist gruplarını yoğun bir şekilde Kuzey Kıbrıs’a getireceklerini söyledi.



TC’Lİ BAKAN ERSOY İLE GÖRÜŞME



Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un fuarda kendilerini ziyaret ettiğini ve turizmdeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyen Ataoğlu, Bakan Ersoy’un her zaman kendilerine destek olduğunu, işbirliği ve uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirtti.



Söz konusu fuarda ülkemizden gelen acente ve hotel sahipleri ile de görüşme imkanı bulduğunu belirten Ataoğlu, Hollanda pazarına yönelik olarak turizm sektörü ile birlikte işbirliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı.