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Suç işlemeye teşebbüs ederken yakalandı

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Serbest kaldığı günün akşamında 12.2.19 saat 01.55 de eskiden çalıştığı iş yerine bir suç işlemek kaydı ile tekrar giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Polis tarafından tutuklanmıştı.
Suç işlemeye teşebbüs ederken yakalandı

Gazimağusa’da World Star isimli bet ofisinin muhasebe bölümünde çalışmakta olduğu bir esnada işlemiş olduğu müstahdem tarafından sirkat suçundan hükümsüz tutuklu cezaevinde bulunan Kazakistan uyruklu Zhoomart Bolotbek Uulu  E- 28, 11.2.19 tarihinde teminat şartlarını yerine getirmesi nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Serbest kaldığı günün akşamında 12.2.19 saat 01.55 de eskiden çalıştığı iş yerine bir suç işlemek kaydı ile tekrar giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Polis tarafından tutuklanmıştı. Zanlı ayni gün teminat maksatları bakımından Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memurunun olgularla ilgili aktardığı bilgide zanlının suç işlemeye meyilli olduğunu, serbest kaldığı gün ayni işyerine tekrar girmeye çalıştığını, verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini ve serbest kalması halinde yeniden hırsızlık yapacağını söylediğini aktardı.

KKTC de hiçbir yasal statüsü ve ikameti olmadığını, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini belirterek hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderilmesini talep etti. Bu olgular ışığında yargıç zanlının 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini emretti.

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