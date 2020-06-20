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Sucuoğlu: Artık vazo kırılmıştır...

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Sucuoğlu: Artık vazo kırılmıştır...
Sucuoğlu: Artık vazo kırılmıştır...

Faiz Sucuoğlu, ‘Hafta sonu, değer verdiği, UBP’nin önde gelen isimleriyle görüşerek durum değerlendirmesi yapacağını ve Pazartesi günü bir açıklama yapabileceğini belirtti

Başbakan Ersin Tatar’la geçtiğimiz sabah görüştüklerini, geçtiğimiz gün birlikte yemek yediklerini ifade eden Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ciddi destek belirttiği Tatar’ın böyle bir değişiklikten kendisine hiç söz etmediğini dile getirdi.

“Artık vazo kırılmıştır” diyen Faiz Sucuoğlu'nun hükümete desteğinin devam edip etmeyeceği merak konusu...

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