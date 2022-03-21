Sucuoğlu: Oğuzhan Bey Benim Kader Arkadaşımdır

Meclis Genel Kurulu devam ediyor...

Başbakan soruları yanıtlıyor...

Başbakan Faiz Sucuoğlu Meclis Genel Kurulunda konuşuyor…

Başbakanın satır başları şöyle;

“Göreve geldiğimiz gün sayısı 21. Savaşın başladığı 23-ya da 24.. Maalesef hammadde dahil olmak üzere akaryakıt zorluğu maliyetlerin 2-3 katı artmış olduğu vakidir..”

“Evet, ek bütçe hazırlanacak ama onu da iyi hesap etmek lazım. Bu savaş böyle devam edecekse sıkıntıların büyüyeceği bir gerçek. Türkiye bile temel gıdada ihracatı durdurmuş durumdadır ki biz bu kapsamın dışındayız. Bu daralmalar bize katlanarak yansıyor. 2 hizmet sektörü büyük darbe almış durumdadır. Genel anlamda durum bu…”

“Ekonomi ile ilgili 3 hafta içinde 2-3 defa odalarla öğretim üyeleriyle de bir araya geldik ekonomik üst kurul adı altında bir birlikteliği sağladık. Bu hafta itibariyle toplantılarımız başlayacak. Üreticinin özellikle desteklenmesi yönünde yarın bakanlarımızla geniş bir toplantı yapacağız…”

Kabine değişimi konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis genel kurulunda şu sözleri sarf etti;

“Hükümetlerdeki değişiklikler, tabi ki başbakanın sorumluluğundadır. Oğuzhan Bey, kader birliği yaptığım arkadaşımdır, çok başarılı bir genel sekreterlik dönemi geçirmiştir, çok terlemiştir. Bu 15-20 günde partide özellikle yönetiminde ciddi zafiyetin olduğunu belirtti. Bizler çok yoğun oluyoruz ki kendi bakanlığı da çok yoğun bir bakanlık. Ben de kendisine parti ile ilgili belli görevleri daha üstlenmenin iyi olabileceğini belirttim. Kendisi de bana göre çok insanın yapamayacağı fedakârlığı yaptı. Böyle bir kararı aldık, buradan da kendisine teşekkür ederim. Altında başka şeyler aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Sevabıyla günahıyla benim sorumluluğumadır. Art niyet söz konusu değildir. Önümüzdeki süreçte yine değişiklikler olabilir. Bu bir bayrak yarışıdır demiş idik. Rica ediyorum başka yerlere çekmeyin şu bu adres diyerek…”