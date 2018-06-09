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Sümer Aygın Halkın Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi

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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, Halkın Partisi ile bir araya geldi.
Sümer Aygın Halkın Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi

Halkın Partisi Girne Belediye meclisi adayları ve vekilleri ile bir araya gelen Aygın, yaklaşık üç saat süren görüşmedeGirne’nin sorunlarının çözülmesi ve yeni çağdaş projelerle yaşanılabilir bir Girne için ne yapılabileceği konuları üzerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye meclisini yeniden canlandırmanın ve yeni projelerin önünün nasıl açılabileceğinin tartışıldığı ziyarette Aygın, meclis üyeliğiyle ilgili yetki ve sorumlulukların ne olduğu ve yasal mevzuat hakkındameclis üyesi adaylarına aydınlatıcı bilgiler verdi.

Toplumun her kesiminin belediye meclisi içerisinde temsiliyeti olmasının fayda ve önemine değinen Aygın, diğer dönemlerde olduğu gibi her partiden ve her kesimden aday ve seçmene eşit mesafede yakın olduklarını ve önümüzdeki dönemde de birlikte uyum içerisinde Girne’nin yaşanılabilinir bir kent olması için çalışabileceklerini belirtti. Girne için hedeflerini paylaşan Aygın, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti ve belediye meclisi adaylarına başarı dileklerini iletti.

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