Süper Lig ve 1.Lig Fikstürü Çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2021-22 AKSA futbol sezonu fikstürü çekildi. 16 Eylül'de Doğan Türk Birliği - Cihangir maçı ile ligin açılışı yapılacak.
Geçen sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü, derbide Yonpaş Dumlupınar ile ilk hafta karşılaşacak.
Buna göre ilk hafta maçları şöyle oluştu
SÜPER LİG
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ-YONPAŞ DUMLUPINAR
KÜÇÜK KAYMAKLI-BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI-HAMİTKÖY
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ-CİHANGİR
GÖNYELİ-TÜRK OCAĞI
YENİCAMİ-MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
GİRNE HALK EVİ-GÖÇMENKÖY
MESARYA-LEFKE
BİRİNCİ LİG
YENİBOĞAZİÇİ-BOSTANCI BAĞCIL
ESENTEPE-MORMENEKŞE
YALOVA-DÜZKAYA
MARAŞ-ÇANAKKALE
İNCİRLİ-CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ
ÇETİNKAYA-DÖRTYOL
GENÇLER BİRLİĞİ-GÖRNEÇ
MİRACLE DEĞİRMENLİK-KARŞIYAKA
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